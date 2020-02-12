انتشرت صورته قبل النتائج.. نائب يكشف كواليس اجتماع ’’قياديي الكتل النيابية’’ الأخير

2020/02/12 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب الحالي، الوزير الأسبق محمد الدراجي، الأربعاء (12 شباط 2020)، تفاصيل الاجتماع الذي عقد بين عدد من قياديي الكتل النيابية، والذي انتشرت صورته مؤخراً بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الدراجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "نخبة من الشخصيات السياسية النيابية من أصحاب المقدرة المهنية والإدارية والاجتماعية اجتمعت لتدارس الوضع في ظل التحديات التي يشهدها بلدنا العزيز".

وأضاف، أن "الاجتماع خلص إلى تبني مبادرة وطنية من شأنها الوصول إلى حلول ترتضيها الأطراف جميعها من اجل الإسراع نحو تشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب مع تأكيد منح فرصة لرئيس الحكومة المكلف لاختيار اعضاء حكومة يكون فيها مسؤولا عن اختياره هذا على أن يكون في أولويات برنامجه تثبيت هيبة الدولة وبسط سلطة القانون وتهيئة الأجواء العامة لإجراء انتخابات مبكرة حرة نزيهة".

أكدت النخبة المجتمعة، بحسب الدراجي، "وجوب قيام السلطات الثلاثة بواجباتها في صيانة الدستور محذرة من تداخل الصلاحيات أو تعددها على حساب أخرى فضلا على وجوب نهوض اعضاء مجلس النواب بدورهم الدستوري".

وأشار المجتمعون إلى أن "المرحلة القادمة تتطلب انفتاحاً على القوى الوطنية واطياف المجتمع مع ايلاء مطالب أبناء الحراك الشعبي عظيم اهتمام بعيدا عن تدخل اي طرف اقليميا كان أم دوليا حفاظا على إنجاح العملية الديمقراطية وحفظ العراق في انعطافته التأريخية التي يمر بها".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء (12 شباط 2020)، النظر بدعوى اقيمت على رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس الحكومة المستقيل، عادل عبدالمهدي، والامين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، مبينة أنها قررت ردها لعدم اختصاصها الفصل

بغداد اليوم - بغداد

أكدت مفوضية حقوق الإنسان، الأربعاء (12 شباط 2020)، أن 300 عائلة فلسطينية في العاصمة بغداد مهددة بـ "التشرد" بسبب إجراء اتخذته مفوضية اللاجئين.

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إ

بغداد اليوم- بغداد

علق السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيكي، الاربعاء (12 شباط 2020)، على مقتل المدير التنفيذي لقناة الرشيد الفضائية، نزار ذنون، يوم أمس على يد مسلحين مجهولين، غربي بغداد.

وقال هيكي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، :&qu

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