2020/02/12 | 11:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي والقوات الأمنية، الأربعاء، عمليات تفتيش وتطهير في صحراء كربلاء المتاخمة للأنبار للبحث عن فلول داعش.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، الوية الحشد المنضوية ضمن قيادة عمليات الفرات الأوسط والقوات الأمنية نفذت، صباح اليوم، عمليات وطني العراق الأولى (أبطال العراق) لتفتيش وتطهير صحراء كربلاء المتاخمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي والقوات الأمنية ينفذان عمليات تفتيش وتطهير صحراء كربلاء المتاخمة للأنبار بحثا عن فلول داعش وكالة صدى الاعلام للانباء.

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