المحكمة الاتحادية تنظر دعوى ضد رئيسي الجمهورية والحكومة والامين العام لمجلس الوزراء

2020/02/12 | 11:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، النظر بدعوى اقيمت على رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس الحكومة المستقيل، عادل عبدالمهدي، والامين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، مبينة أنها قررت ردها لعدم اختصاصها الفصل في القرارات الادارية.وقالت المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إياس الساموك في بيان تلقته “يس عراق”، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت […]

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