2020/02/12 | 11:22 - المصدر: الحرة

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أعادت قيادة عمليات بغداد فتح جسر "السنك" الذي يربط بين جانبي الكرخ والرصافة، وأزالت الحواجز والكتل "الكونكريتية" بعد إغلاقه منذ بداية الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر.

وأعلن سكرتير رئيس الوزراء العراقي الفريق الركن محمد حميد البياتي عن إعادة فتح الجسر، وقال لوسائل إعلام عراقية: "باشر الجهد الهندسي من قيادة عمليات بغداد برفع الحواجز الكونكريتية من جسر السنك وفتحة أمام حركة العجلات"، مؤكدأ أن ذلك سوف يخفف من الزخم المروري الحاصل وسط بغداد.

جسر "السنك" الذي يربط بين جانبي الكرخ والرصافة

إشارة إلى ان الجسر شهد صدامات كثيرة بين المحتجين والقوات الأمنية خلال الأشهر الماضية، وكانت الكتل الخرسانية هي التي كانت تفصل بين الطرفين على الجسر.

فتحة أمام حركة العجلات

من جهتها، قيادة عمليات بغداد كانت قد اشارت في بيان إلى أن "تخصيص قوة حماية للمتظاهرين السلميين بعد أن حددوا منطقة التظاهر في ساحة التحرير، وباشرت بفتح المناطق الاخرى (الخلاني، شارع الرشيد، ساحة الوثبة، جسر السنك) وتجري الاعمال لرفع العوائق وتنظيف المناطق".

أغلاق الجسر منذ بداية الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر

يذكر أن شهود عيان قالوا يوم أمس إن مجموعة تنتمي للتيار الصدري طعنت فتاة في إحدى خيم التحرير في العاصمة زاعمين أنها "سبت مقتدى الصدر"، وقال شاهد عيان لموقع "الحرة" إن "عناصر من التيار الصدري قاموا بالهجوم على خيمة الفارابي في ساحة التحرير في نحو السادسة من مساء الثلاثاء".

ويشهد العراق خصوصا في العاصمة بغداد ومدنه الجنوبية، احتجاجات شعبية منذ الأول من أكتوبر جوبهت بقمع شديد تسبب في مقتل أكثر من 500 شخص، حسب آخر الإحصائيات، وذلك من قبل القوى الأمنية والعسكرية الرسمية وبعض الميليشات.

ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات مبكرة تستند إلى قانون انتخابي جديد، وتسمية رئيس وزراء، ومحاسبة المسؤولين عن إراقة دماء المتظاهرين ومحاكمة الفاسدين.

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