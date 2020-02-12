اجتماع نيابي يتبنى مبادرة داعمة لعلاوي

2020/02/12 | 11:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني عن مبادرة لدعم رئيس الوزراء المكلف في إعطائه الحرية في اختيار كابينته الوزارية.

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