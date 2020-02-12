محافظ نينوى يلتقي مدير USAID ويتعهدون ببناء المدن المهدمة

2020/02/12 | 11:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ نينوى بيّن نجم الجبوري محافظ نينوى أنه أجتمع أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية مع المدير العام للـ ” USAID” وقد تم الإجتماع بحضور ممثل الأخيرة في الموصل حيث كان الإجتماع حول إنخراط ال “USAID” بالأعمال في الموصل اكثر.وذكر الجبوري “أن إستجابة المدير العام ل “USAID” كانت إيجابية وأن الإجتماع أثمر وعوداً …

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