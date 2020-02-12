صحافيو بغداد والجنوب يهربون إلى كردستان بسبب تهديدات “الفصائل المسلحة”

2020/02/12 | 11:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق منذ انطلاق الاحتجاجات في مطلع تشرين الأول/أكتوبر هرب العديد من الصحفيين والناشطين من #بغداد والبصرة والناصرية وكربلاء، إثر تلقيهم تهديدات لهم ولعوائلهم بالتصفية الجسدية والاعتقال من […]

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