2020/02/12 | 11:25 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اخر الاخبار تفيد بان كل حزب سياسي صرح بتنازله عن حقه في الاشتراك في الحكومة المقبلة (حكومة علاوي) وانه سوف يسند ويدعم "علاوي " في اختيار اشخاص مستقلين واكفاء لكن تحت شروط منها، تنازل الاحزاب البقية عن حصتها ايضا في هذه الحكومة ..

الغريب في الامر ان كل الاحزاب الرئيسية في العراق تس...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكردي يذبها على السني .. والسني يذبها على الشيعي .. وحكومة " علاوي" في خبر كان !!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكردي يذبها على السني .. والسني يذبها على الشيعي .. وحكومة " علاوي" في خبر كان !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).