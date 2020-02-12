2020/02/12 | 11:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت حركة سير العجلات، الاربعاء، على جسر السنك في بغداد.وجاء ذلك بعدما رفعت عمليات بغداد الكتل الكونكريتية من على الجسر وتنظيفه لافتتاحه امام سير العجلات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء عبور العجلات على جسر السنك ببغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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