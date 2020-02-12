تطوير ليزر فتاك بسرعة الضوء

2020/02/12 | 11:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثائق حصل عليها موقع بوبيولر ميكانيكس الامريكي، اليوم الاربعاء، أن البحرية الأميركية تعمل على تزويد بعض غواصاتها بـ”ليزر فتاك”، قادر على ضرب الأهداف التي تتحرك بسرعة الضوء.وذكر الموقع، إن “الوثائق التي يعود بعضها إلى عام 2011، تظهر أن البحرية الأميركية تعمل على تزويد الغواصات النووية من طراز “فرجينيا كلاس”، بسلاح الليزر الجديد”.واضاف […]

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