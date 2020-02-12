مفوضية حقوق الإنسان: 300 عائلة فلسطينية في بغداد مهددة بـ”التشرد”

2020/02/12 | 11:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكدت مفوضية حقوق الإنسان، الأربعاء، أن 300 عائلة فلسطينية في العاصمة بغداد مهددة بـ “التشرد” بسبب إجراء اتخذته مفوضية اللاجئين.وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “بعد قيام مفوضية شؤون اللاجئين بقرار قطع بدلات الايجار لهم، فأن نحو 300 عائلة فلسطينية في […]

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