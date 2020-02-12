هولندا: انفجار بمكتب شركة للبريد في أمستردام

2020/02/12 | 11:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع انفجار في مكتب شركة للبريد، اليوم الأربعاء، بمدينة أمستردام الهولندية، فيما رجحت الشرطة أن يكون ناجما عن رسالة ملغومة.وقالت الشرطة في بيان لها على “تويتر”، إنه “لا إصابات بسبب الانفجار في مكتب البريد في أمستردام”.ولم ترد اية تفاصيل بخصوص الانفجار لغاية الان.

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