شاهد.. ابنة نجم هوليود ذا روك تدخل عالم مصارعة المحترفين على غرار والدها

2020/02/12 | 11:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تسعى ابنة النجم الأمريكي وبطل المصارعة “دوين جونسون” والشهير بـ “ذا روك”، أن تتبع خطى والدها، وتدخل عالم WWE لمصارعة المحترفين.وخطت “سيمون جونسون” (18 عاما) أولى خطواتها لتحقيق حلمها لتصبح واحدة من نجوم عالم WWE، حيث بدأت بالفعل المشاركة في مركز WWE للتدريب في مدينة اورلاندو الأمريكية.وبالإضافة إلى تحقيق حلمها، […]

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