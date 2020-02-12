2020/02/12 | 11:38 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- علاوي: عصابات خارجة عن القانون تطعن امرأة متظاهرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/12 | 11:38.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: عصابات خارجة عن القانون تطعن امرأة متظاهرة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: عصابات خارجة عن القانون تطعن امرأة متظاهرة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: عصابات خارجة عن القانون تطعن امرأة متظاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).