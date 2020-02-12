2020/02/12 | 11:38 - المصدر: ديجتال ميديا KNN

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موجة برد قارصة تجتاح الاقليم مع تساقط الثلوج والأمطار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ديجتال ميديا KNN الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/12 | 11:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ديجتال ميديا KNN.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موجة برد قارصة تجتاح الاقليم مع تساقط الثلوج والأمطار) نشر أولاً على موقع (ديجتال ميديا KNN) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موجة برد قارصة تجتاح الاقليم مع تساقط الثلوج والأمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ديجتال ميديا KNN).