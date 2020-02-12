2020/02/12 | 11:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تنطلق، يوم غد الخميس، مليونية نسوية في بغداد، حيث ستكون الأولى والأكبر من نوعها، للتأكيد على دور المرأة الفاعل في التظاهرات.

وقالت اللجنة المنظمة لانتفاضة تشرين في بيان، اطلعت عليه "الغد برس"، إن "تظاهرة نسوية ستنطلق، الخميس، المقبل للتأكيد على دور المرأة الفاعل الذي ظهر في كل المواقف الوطنية، وكانت لها البصمة التي يفخر بها كل عراقي أصيل منذ اليوم الأول من انتفاضة تشرين".

وأشارت اللجنة إلى أن "هذه المسيرة هي وفاء للعراق وللقتلى وفي طليعتهم سارة طالب، وهدى خضير، وزهراء القره لوسي، وجنان الشحماني، اللواتي اغتالتهن عناصر مسلحة لنشاطهن في تظاهرات الاحتجاج التي يشهدها العراق منذ الأول من تشرين الاول الماضي، ضد الطبقة السياسية الحاكمة".

هذا وقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي عن ناشطات وثائرات التحرير دعوات لجميع نساء بغداد والعراق لمسيرة بنفسجيّة ورديّة في ساحة التحرير في الساعة ١٢ ظهراً في نفق السعدون، للتأكيد والتجديد على حب العراق.

هذا وقد طالبنا الناشطات على مواقع التواصل بارتداء اللون البنفسجي او الوردي فقط لإثبات دور المرأة في الثورة وعدم السماح بالتعدي على سمعتها وخصوصيتها وحريتها ودورها الفاعل في ثورة تشرين، مؤكدات على ان "النساء مكمّلات لثوّار ثورة تشرين وسننتصر معاً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غداً... ناشطات وثائرات التحرير يتحضرّن لـ مليونية نسوية وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غداً... ناشطات وثائرات التحرير يتحضرّن لـ مليونية نسوية وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).