بالصور.. طلبة ميسان يخرجون بمسيرة احتجاجية

2020/02/12 | 11:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ميسان خرج المئات من طلبة المرحلة الأعدادية في محافظة ميسان، اليوم الاربعاء، بمسيرة أحتجاجية، مطالبة بتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين.

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