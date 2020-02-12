الأعرجي: علاوي ابلغ الكتل باستقالته بعد الـ30 يوماً

2020/02/12 | 11:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد ‏نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أبلغ الكتل السياسية بعدم الاستمرار كرئيس وزراء مكلف لدقيقة واحدة بعد الـ 30 يوماً.وقال الاعرجي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "بعد ما التقى يوم أمس رئيس الوزراء المكلف بالمستقيل، أبلغ الثاني الكتل السياسية بأنه لن يستمر في منصبه ولو لدقيقة واحدة بعد مرور ٣٠ يوماً من تأريخ التكليف".وأضاف، أنه "بذلك يحل رئيس الجمهورية محله وفقاً للمادة 81 من الدستور، وهذه وسيلةٌ للضغط على تلك الكتل لقبول منهجية علاوي بالإصلاح".

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