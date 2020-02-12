نائب إيراني: الشهيد سليماني انقذ 30 الف مسيحي عراقي من داعش

2020/02/12 | 12:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن الطائفة المسیحیة الآشورية والكلدانية في البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، يوناتن بت كليا، أن الطائفة مدينة للقائد الشهيد قاسم سليماني، لافتا الى انه انقذ حياة اكثر من 30 الف مسيحي من يد تنظيم “ داعش” الاجرامي في شمال العراق.وقال كليا في تصريح أوردته “فارس” واطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “الطائفة الآشورية مدينة […]

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