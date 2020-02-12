عمليات بغداد تحدد مكان التظاهر في العاصمة وتتوعد قاطعي الطرق

2020/02/12 | 12:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، تحديد منطقة التظاهر في العاصمة، مؤكدة على اتخاذ الاجراءات بحق من يقطع الطرق ويمارس الحرق.وقالت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “بعد تحديد منطقة التظاهر داخل ساحة التحرير بالتعاون مع المتظاهرين السلميين، تم افتتاح جسر السنك والخلاني وشارع الرشيد باتجاه شارع ابي نؤاس وساحة الوثبة والشوارع […]

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