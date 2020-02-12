فاروق سلوم - يوميات الشاعر - 23

2020/02/12 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاروق_سلوم تتأمل يومك الغريبوالسكينة عنوان خرائطك المرهقةالسكينة التي تتقصّاها بين ركام الأياموبقايا احداث الأمس كأنها سلامك الوحيد المتبقيونحن نكرر كل يوم بيأس عجيب ، محاولة هروبنا الأخير ..*تحت ثلج الشمالأقيمُ ملاذا للهفةِ القصيدةولوعة الكلمة*اشير الى سماء مدنناكوميض مُطفأ في رأسيوانا المح الوجوه والفوضى والأسىكسائح يائس يتأمل خارطة ايامهليرى متى يغاد......

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