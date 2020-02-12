حاتم الجوهرى - مسئولية رئيس جهاز العبور الجديدة بين عامي 2020 و2010

2020/02/12 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاتم_الجوهرى قام رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة في الفترة الأخيرة بعقد لقاء مع من أسماهم ممثلي صغارالملاك وبعض شركات تقسيم الأراضي في في منطقة القادسية بالمدينة، وفي الوقت نفسه صرح عدة تصريحات غير مسئولة من ضمنها أنه توجد عقود مزورة في المنطقة السكنية بالقادسية تحديدا في منطقة الكمبوندات المرخصة استثماري مباني، وليس في منطقة الفيلات موحدة التصميم، كما أن السيد رئيس الجهاز صرح عدة تصريحات تضعه تحت طائلة القانون......

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