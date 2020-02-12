2020/02/12 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فارس_إيغو أو بداية الإنزلاق نحو النزعة العلمية أو العلموية.
لقد ألف ماركس وأنجلز عدة مؤلفات مشتركة، ومن أهمها: 1ـ العائلة المقدسة (1845).
2ـ الأيديولوجية الألمانية (1846).
3ـ البيان الشيوعي (1848).
كتب ماركس وأنجلز في الأيديولوجية الألمانية (1) هذه العبارة ضد الفلاسفة الالمان المثاليين وضد الفلسفة المثالية التي تزعمها الهيجليين الشباب: (إن الفلسفة عندما تدرس العالم الواقعي هي كالإستم......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فارس إيغو - كتاب الإيديولوجية الألمانية وبداية الأوهام الماركسية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لقد ألف ماركس وأنجلز عدة مؤلفات مشتركة، ومن أهمها: 1ـ العائلة المقدسة (1845).
2ـ الأيديولوجية الألمانية (1846).
3ـ البيان الشيوعي (1848).
كتب ماركس وأنجلز في الأيديولوجية الألمانية (1) هذه العبارة ضد الفلاسفة الالمان المثاليين وضد الفلسفة المثالية التي تزعمها الهيجليين الشباب: (إن الفلسفة عندما تدرس العالم الواقعي هي كالإستم......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فارس إيغو - كتاب الإيديولوجية الألمانية وبداية الأوهام الماركسية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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