2020/02/12 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فارس_إيغو أو بداية الإنزلاق نحو النزعة العلمية أو العلموية.لقد ألف ماركس وأنجلز عدة مؤلفات مشتركة، ومن أهمها: 1ـ العائلة المقدسة (1845).2ـ الأيديولوجية الألمانية (1846).3ـ البيان الشيوعي (1848).كتب ماركس وأنجلز في الأيديولوجية الألمانية (1) هذه العبارة ضد الفلاسفة الالمان المثاليين وضد الفلسفة المثالية التي تزعمها الهيجليين الشباب: (إن الفلسفة عندما تدرس العالم الواقعي هي كالإستم......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فارس إيغو - كتاب الإيديولوجية الألمانية وبداية الأوهام الماركسية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فارس إيغو - كتاب الإيديولوجية الألمانية وبداية الأوهام الماركسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).