صدور أمر قبض بحق

2020/02/12 | 12:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر محلي مسؤول يوم الاربعاء بأصدار مكتب هيئة النزاهة في محافظة كركوك مذكرة قبض بحق المدير العام للتخطيط في ديوان المحافظة "صدام حسين حبيب النعيمي".

واوضح المصدر في تصريح لشفق نيوز، ان النزاهة اصدرت مذكرة القبض بحق النعيمي وفق المادة (307).

واضاف المصدر ان فريقا من النزاهة ذهب الى مبنى المحافظة في كركوك لتنفيذ مذكرة القبض بحق "صدام حسين" الا انه لم يتم العثور عليه، وتبين انه قد غادر الى جهة مجهولة.

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