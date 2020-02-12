نيسان تطلب 91 مليون دولار من غصن كتعويضات

2020/02/12 | 12:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت نيسان موتور، الأربعاء، إنها أقامت دعوى مدنية بحق رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن تطلب فيها عشرة مليارات ين (91 مليون دولار) عن أضرار ناجمة عن اتهامات له بسوء السلوك المالي.

وكان غصن يواجه اتهامات جنائية في اليابان بسبب عدم الإفصاح عن راتبه السنوي بالكامل وسوء استخدام أموال الشركة، حتى فر إلى لبنان في كانون الأول.



وينفي غصن ارتكاب أي أخطاء.

(الدولار = 109.8600 ين)

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