كواليس التحقيقات بمقتل سليماني بين بغداد ودمشق.. ايرانيون يحققون مع عراقيين وسوريين

2020/02/12 | 12:09 - المصدر: سومر نيوز

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غادر إلى سورية أول من أمس الإثنين، فريق تحقيق إيراني هو الثالث من نوعه الذي كان يصل إلى العراق منذ عملية اغتيال قائد فيل...

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