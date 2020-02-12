الحشد والقوات الأمنية ينفذان عمليات تفتيش وتطهير صحراء كربلاء

2020/02/12 | 12:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفذت قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الأربعاء، عمليات تفتيش وتطهير في صحراء كربلاء المتاخمة للأنبار للبحث عن فلول داعش.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان، "الوية الحشد المنضوية ضمن قيادة عمليات الفرات الأوسط والقوات الأمنية نفذت، صباح اليوم، عمليات وطني العراق الأولى (أبطال العراق) لتفتيش وتطهير صحراء كربلاء المتاخمة للأنبار بحثا عن فلول داعش".

وأضاف ان "طيران الجيش والقوة الجوية العراقية شاركوا بالعملية من خلال توفير الحماية للقطعات المنفذة".

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