شاهد: إعادة افتتاح جسر السنك بعد أشهر من إغلاقه… وحملة لتنظيف “مخلفات العنف”

2020/02/12 | 12:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد افتتحت القوات الامنية، اليوم الاربعاء، عدة طرق شهدت صدامات وموجات عنف خلال الاحتجاجت، حيث تم فتح جسر السنك والطريق بين ابو نؤاس وشارع الرشيد.وقامت قيادة عمليات بغداد بإعادة فتح جسر “السنك” الذي يربط بين جانبي الكرخ والرصافة، والذي شهد صدامات كبيرة بين المحتجين والقوات الأمنية خلال الأشهر الماضية.ورفعت أمانة بلدية […]

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