اردوغان يهدد دمشق ويعلن مخططه الجديد حول ادلب

2020/02/12 | 12:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان تركيا عازمة على إبعاد قوات الحكومة السورية خلف مواقع المراقبة التركية في إدلب بنهاية شباط/فبراير .واضاف أردوغان في كلمة له امام اعضاء البرلمان التركي: “سنفعل كل ما يلزم بما في ذلك استخدام الوسائل البرية والجوية”، مشيرا الى ان الجماعات المسلحة المرتبطة بتركيا تحتشد لإخراج قوات الحكومة السورية […]

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