فيروس كورونا.. أحدث التطورات وأبرز الحقائق لحظة بلحظة

2020/02/12 | 12:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال فيروس كورونا يواصل حصد المزيد من الأرواح منذ بدء ظهوره في ديسمبر الماضي، إذ بلغ عدد وفيات الفيروس في العالم 1115 شخصا، حتى اليوم الأربعاء.وأظهرت أحدث البيانات أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا بلغ أكثر من 45 ألف مصاب في العالم، في حين تمكن نحو 5 آلاف مصاب من الشفاء من […]

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