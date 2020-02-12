نائب: إذا صوت البرلمان على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيشمل 5 ملايين مواطن في القطاع الخاص

2020/02/12 | 12:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت لجنة نيابية، اليوم الأربعاء، عن قيام مجلس النواب بتضمين قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في قرار حزمة الاصلاحات التي أقرها المجلس لتنفيذ مطالب المتظاهرين، مشيرة إلى انه سيشمل 5 ملايين عامل من القطاع الخاص.وذكرعضو لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي، النائب محمد شياع السوداني، في تصريح لوسائل إعلام محلية، ان “قانون […]

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