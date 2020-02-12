2020/02/12 | 12:20 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق: متابعة كشفت لجنة نيابية، اليوم الأربعاء، عن قيام مجلس النواب بتضمين قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في قرار حزمة الاصلاحات التي أقرها المجلس لتنفيذ مطالب المتظاهرين، مشيرة إلى انه سيشمل 5 ملايين عامل من القطاع الخاص.
وذكرعضو لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي، النائب محمد شياع السوداني، في تصريح لوسائل إعلام محلية، ان “قانون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: إذا صوت البرلمان على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيشمل 5 ملايين مواطن في القطاع الخاص) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرعضو لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي، النائب محمد شياع السوداني، في تصريح لوسائل إعلام محلية، ان “قانون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: إذا صوت البرلمان على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيشمل 5 ملايين مواطن في القطاع الخاص) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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