سكرتير عبد المهدي يكشف حقيقة وجود نية لدى القوات الأمنية لإعادة فتح جسر الجمهورية

2020/02/12 | 12:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفى السكرتير العسكري لرئيس مجلس الوزراء، الفريق محمد البياتي، الأربعاء (12 شباط 2020)، وجود نية لد...





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