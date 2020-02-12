قائد مكافحة الإرهاب بكردستان يؤكد لمسؤول أمريكي ضرورة بقاء قوات بلاده في العراق

2020/02/12 | 12:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

أكد مسؤول وكالة الحماية والمعلومات وقائد قوات مكافحة الارهاب في اقليم كردستان، لاهور شيخ جنكي، ا...





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