عمليات نينوى ترد على أنباء وجود الآلاف من عناصر داعش في المحافظة

2020/02/12 | 12:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-نينوى

كشفت قيادة عمليات نينوى، الأربعاء (12 شباط 2020)، حقيقة الأرقام المنتشرة بخصوص وجود الآلاف من عناصر تنظيم داعش في المحافظة.

وقال قائد عمليات نينوى اللواء نومان الزوبعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وجود تنظيم داعش في نينوى انحسر بمناطق نائية ولا يمكن له أن يقوم بعمليات عسكرية أو هجمات ضد المناطق الآمنة"، مضيفاً: "نحن نلاحقهم في أماكن وجودهم".

وأضاف الزوبعي، أن "الحديث عن سقوط المدن مجدداً بيد تنظيم داعش ووجود الآلاف من عناصر التنظيم في جزيرة نينوى هي كذب ومبالغة، والهدف منه سياسي لأننا نتواجد على الأرض ونشخص حركة التنظيم المهزوزة".

وأوضح قائد عمليات نينوى، أن "التنظيم الإرهابي في موضع الدفاع، وفي العمليات الأخيرة استطعنا قتل واعتقال المئات، وتدمير العشرات من الأوكار والمقرات الرئيسية للتنظيم المتطرف".

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب مكافحة الإرهاب الأممية، فلاديمير فورونكوف، قد صرح السبت (08 شباط 2020)، أن نحو 27 ألف إرهابي أجنبي يتواجدون حاليا في أراضي سوريا والعراق.

وقال فورونكوف في تصريح صحفي، إن "تنظيم داعش الإرهابي فقد موطئ قدمه في سوريا، وشهد تغيير قيادته بعد مقتل مؤسسه، أبو بكر البغدادي في أكتوبر الماضي، غير أنه ما زال يمثل نواة لتهديدٍ إرهابي عابر الحدود".

وأضاف المسؤول الأممي: "ينبغي علينا أن نكون متيقظين ونقف صفاً واحداً في وجه هذا الشر"، مبيناً أن "داعش يحاول استعادة قدراته على خوض عمليات كبيرة على نطاق دولي، أما خلايا التنظيم المحلية فهي متمسكة باستراتيجيتها السابقة، والمتمثلة في سعيها إلى تعزيز وجودها في مناطق الأزمات، مستغلة المشكلات المحلية".

وتابع، أن "الإرهابيين الأجانب الذين انتقلوا إلى سوريا والعراق، المتراوح عددهم حاليا من 20 ألف الى 27 ألف شخص، سيمثلون تهديداً في الآفاق القريبة والمتوسطة والبعيدة".

بغداد اليوم- بغداد

نفى السكرتير العسكري لرئيس مجلس الوزراء، الفريق محمد البياتي، الأربعاء (12 شباط 2020)، وجود نية لدى القوات الأمنية لإعادة فتح جسر الجمهورية، بعد فتح جسر السنك، وعدد من المناطق القريبة منه.

وقال البياتي في تصريح صحفي، إن "

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء (12 شباط 2020)، تحديد منطقة التظاهر السلمي وسط العاصمة بغداد، مؤكدة بأنها سنتخذ إجراءات بحق من يقطع الطرق ويمارس الحرق في الشوارع.

وقال القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد تح

بغداد اليوم- النجف

افاد مصدر طبي من محافظة النجف، الاربعاء (12 شباط 2020)، بوفاة متظاهر متأثراً بجراح أصيب بها في أحداث ساحة الصدرين الأخيرة وسط المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "المتظاهر حسن السعبري، توفي صباح اليوم بعد رقوده في

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