وزارة الدفاع العراقية تطلق عملية عسكرية لتأمين الحدود مع سوريا والأردن

2020/02/12 | 12:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، إطلاق المرحلة الأولى من عملية “أبطال العراق” غربي البلاد، لتأمين الشريط الحدودي المحاذي مع سوريا والأردن.

واكدت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن رئيس أركان الجيش الفريق أول عثمان الغانمي، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير رشيد يار الله، ترأسا اجتماعا أمنيا في قيادة عمليات الجزيرة..



وأوضحت الخلية أن الأوامر صدرت للقوات الأمنية بانطلاق عملية أبطال العراق، المرحلة الأولى لخط الحدود العراقية السورية والأردنية، لحماية البلاد من أي تهديد.

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