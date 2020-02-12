2020/02/12 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جراح ديمبلي: الإصابة الحالية أقوى من سابقتها في 2017 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/12 | 12:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جراح ديمبلي: الإصابة الحالية أقوى من سابقتها في 2017) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جراح ديمبلي: الإصابة الحالية أقوى من سابقتها في 2017) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).