2020/02/12 | 12:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر البرلمان العربي في جلسته التي عُقدت في القاهرة ، قانوناً جديداً بشأن عقوبات الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانون جديد بشأن عقوبة الإعدام وضمانات في الدول العربية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانون جديد بشأن عقوبة الإعدام وضمانات في الدول العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).