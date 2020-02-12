نائب عن البصرة لـ”العهد نيوز”: يجب متابعة تحركات العمالة الأجنبية في المحافظة

2020/02/12 | 12:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق دعا النائب عن البصرة عبد عون العبادي، دائرة الإقامة الى التحرك الفوري لا بعاد العمالة الأجنبية من المحافظة، مشددا على ضرورة متابعة تحركات العمالة الأجنبية التي دخلت المحافظة بطرق غير شرعية.وقال العبادي، في تصريح لـ”العهد نيوز”، اليوم الأربعاء إن “الآلاف من العمالة دخلوا البصرة بطرق غير شرعية وعملوا داخل الشركات”.[…]

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