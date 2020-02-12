إعطاب 4 مدرعات اميركية والجيش السوري يمنع مرور قافلة اميركية

2020/02/12 | 12:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوقفت قوات الجيش العربي السوري صباح اليوم قافلة اميركية من الاستمرار في تقدمها شرق القامشلي.ونقلت مصادر اعلامية سورية عن محاولة لاربع عربات أمريكية على طريق السويس – علايا – خربة عمو ( شرق القامشلي) التقدم صباح اليوم باتجاه حاجز للجيش العربي السوري فأوقفهم الحاجز ومنعهم من الاستمرار في التقدم.وفي نفس الاتجاه عبر الاهالي […]

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