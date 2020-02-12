تيار الحكمة يطالب علاوي بالتحضير لانتخابات مبكرة

2020/02/12 | 12:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص طالب القيادي في تيار الحكمة محمد اللكاش، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بالاسراع بالتحضير لانتخابات مبكرة.وقال لـ “العهد نيوز”، اليوم الاربعاء، ان “المطلوب من حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اعادة هيبة الدولة، والتحضير لانتخابات مبكرة”.وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف محمد توفيق علاوي لتشكيل حكومة جديدة، […]

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