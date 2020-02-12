تقرير يكشف.. واشنطن وبرلين تجسستا على 120 دولة لعقود

2020/02/12 | 12:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير لوسائل اعلامية أميركية وألمانية وسويسرية، أن الاستخبارات الامريكية استخدمت شركة سويسرية متخصصة في تشفير الاتصالات، للتجسس على أكثر من 120 بلدا.وذكرت صحيفة واشنطن بوست في تقرير تابعته “العهد نيوز”، أن ” وكالة الاستخبارات الامريكية استخدمت شركة ( كريبتو ايه جي) السويسرية المتربعة على قطاع بيع معدات التشفير والتي باعت تجهيزات بـملايين الدولارات […]

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