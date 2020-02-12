2020/02/12 | 12:40 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خلية الإعلام: ارتياح شعبي بعد بدء طائرات F_16 والسيخوي بالتحليق بارتفاعات منخفضة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/12 | 12:40.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام: ارتياح شعبي بعد بدء طائرات F_16 والسيخوي بالتحليق بارتفاعات منخفضة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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