البطالة المقنعة في القطاع الحكومي العراقي بين هدر الموارد وإمكانية دعم القطاع الخاص

2020/02/12 | 12:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواجه الاقتصاد العراقي تحدي كبير ومعضلة متجذرة لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن تتمثل بالبطالة بكافة انواعها (الاعتيادية ، الموسمية ، الاجبارية ، المقنعة)، وان السمة الغالبة للقطاع الحكومي بعد عام 2003 هو وجود البطالة المقنعة التي تُشكل النسبة الاكبر في حجمها والتي تمثل تدني مستوى الانتاجية (معدل انتاجية العامل ) الموظف في القطاع الحكومي حسب تقارير البنك الدولي الصادرة عن انتاجية العامل في القطاع الحكومي العراقي هي (17) دقيقة فعلية من ساعات العمل الفعلية البالغة (8) ساعات.

وان نسبة الضياع والهدر في الموارد المخصصة تمثل (7:43) ساعات وهي نسبة كبيرة جدا في هدر الموارد ، فضلا عن تنامي دور البطالة الاجبارية بشكل كبير لقوى العمل الشبابية التي لها القدرة والرغبة على العمل وتبحث عن العمل في سوق العمل (المشوه) ضياع مزدوج لهدر الموارد الخاصة والعامة، ان هذا التعقيد في تفسير وايجاد حل لمشكلة البطالة على المدى القصير والمتوسط يكاد يكون شبه مستحيل، وانما يجب ان تكون هنالك خطط استراتيجية مدروسة و واقعية لتفسير انسيابية الدخول الى سوق العمل والموائمة بين مخرجات التعليم والطلب على العمل والسعي الجاد لخلق طلب جديد لقوى العمل بعيداً عن القطاع الحكومي.

أن هذه الضبابية الكبيرة والمعقدة في ايجاد حل مناسب لمشكلة البطالة في العراق في ظل تحديات وقيود كبيرة على الحكومة (عجز الموازنة التاريخي ، سوء ادارة النفقات العامة وعبثية التوزيع والتخصيصات، الاعتماد الكبير على المورد النفطي الذي يخضع لعوامل قوى العرض والطلب وكافة الاحداث العالمية السياسية والعسكرية والمناخية وحصص منظمة الاوبك وجميع تلك العوامل خارجة عن سيطرتنا ) صعوبة ايجاد تخصيصات لدعم القطاع الخاص و ضياع الرؤية الاقتصادية .



فضلا عن ضياع العنصر الاهم في المعادلة ( الوقت ) منذ عام 2003 الى عام 2019 لم تستطيع الحكومة ايجاد الية مناسبة لدعم القطاع الخاص والنهوض به وفي ظل ما طرح ثم تساؤل يثار ( هل بالإمكان تحويل البطالة المقنعة التي تُعد الميزة النسبية التي يمتاز بها القطاع الحكومي واعداد المتقاعدين الجدد حسب القانون الجديد الى قوة دافعة للقطاع الخاص ؟).

أن هدر الموارد الاقتصادية المتحصلة من (المورد النفطي) بسبب طبيعة الاقتصاد الريعية وغياب الرؤية و زيادة التوظيف في القطاع العام بشكل كبير جدا افقدتنا ميزتنا النسبية في الثروات الطبيعة (النفط) واضاعة تكلفة الفرصة البديلة اذ كان بالإمكان تحويل هذه الموارد وتوجيهها بصورة افضل لدعم قطاعات اقتصادية مهمة (الصناعة والزراعة والخدمات) وخلق فرص عمل اكبر من تلك خصصت بصورة غير مدروسة في ظل بيئة تنافسية بين القطاع الخاص والعام من خلال توفير ارضية خصبة من القوانين والتشريعات الجاذبة للعمل في القطاع الخاص ولكن للأسف خسرنا الوقت والمورد والفرصة البديلة واصبحنا امام تحدي كبير جدا اعداد كبيرة لقوى العمل (سالبة الانتاجية) ولا يمكن تسريحها واعداد تنتظر الدخول للقطاع الحكومي باحثة عن فرصة عمل مما ادى الى تخفيض السن القانوني للتقاعد في القطاع الحكومي من اجل ايجاد متنفس لخلق فرص عمل جديدة.

وامست الحكومة امام تحدي كبير في دعم القطاع الخاص وهي غير قادرة عن توفير اي تخصيص مالي في ظل التحديات السابقة، وهي لا تمتلك سوى الدعم عبر البطالة المقنعة (قوى عمل مدفوعة الاجر سالبة الانتاجية) التي يمكن ان تستغل وتكون كجزء من الدعم المقدم للقطاع الخاص عبر اليات وقوانين ضامنة للقطاعين العام والخاص وان هذه الالية سوف تكون داعمة للقطاع الخاص من جهة وزيادة الطلب على قوى عمل جديدة (فرص عمل جديدة) في سوق العمل من جهة اخرى بشرط ان يكون الدعم لفترة محدودة عبر عدة مشاريع كمرحلة اولى ومن ثم تتبعها مشاريع اخرى.





* باحث إقتصادي

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