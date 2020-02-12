2020/02/12 | 12:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة الانباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، بمقتل مدني جراء إطلاق القوات الأمريكية النار على أهالي قرية خربة عمو بشرق القامشلي.

وقالت ان القوات الامريكية استهدفت تجمعا كان يقف عند حاجز للجيش السوري لمنع عرباتهم من المرور.

وأضافت الوكالة أن أهالي القرية أعطبوا 4 مدرعات تابعة للجيش الأمريكي، وإثر ذلك قامت قوات الجيش الأمريكي باستقدام تعزيزات للمكان تضم 5 مدرعات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سانا: مقتل مدني بنيران القوات الامريكية في القامشلي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سانا: مقتل مدني بنيران القوات الامريكية في القامشلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).