أردوغان: سأدمر الجيش السوري وألغي تفاهمات إدلب وسوتشي

2020/02/12 | 12:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأنه سيطارد النظام السوري في كل مكان دون الالتزام بتفاهمات إدلب وسوتشي.

وقال اردوغان إن بلاده تعتزم إبعاد القوات الحكومية السورية إلى خلف مواقع المراقبة التركية في إدلب بنهاية شباط الجاري.

وأشار إلى أنه "قتل 14 جنديا تركيا وأصيب 45 آخرون في الهجمات على قواتنا في إدلب، وقوات النظام لم تعتد على الإرهابيين".

وتابع، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية "تركيا لن تظل صامتة حيال ما يجري في إدلب، رغم تجاهل الجميع للمأساة الحاصلة هناك".

​وأضاف "في حال اعتدائه على قواتنا، سنضرب جيش النظام السوري حتى في المناطق غير المشمولة باتفاق سوتشي"، مؤكدا "أقولها علنا، لن يكون أحد في مأمن بمكان أُهدر فيه دم الجنود الأتراك".

واردف اردوغان "لن نتغاضى بعد الآن عن عمالة أو حقد أو استفزاز أي كان"، مشيرا إلى أنه "لن تستطيع الطائرات التي تقصف المدنيين في إدلب التحرك بحرية كما كانت في السابق".

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