السكرتير العسكري لعبد المهدي يكشف حقيقة وجود نية لإعادة فتح جسر الجمهورية

2020/02/12 | 12:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نفى السكرتير العسكري لرئيس مجلس الوزراء، الفريق محمد البياتي، اليوم الأربعاء، وجود نية لدى القوات الأمنية لإعادة فتح جسر الجمهورية، بعد فتح جسر السنك، وعدد من المناطق القريبة منه.وقال البياتي في تصريح صحفي، إن "جسر الجمهورية سيبقى مغلقا لحين اكمال لغة الحوار مع المتظاهرين، الذين نؤمن بهم وننتظر قدومهم لنا ليطلبوا منا هذه الخطوة في الايام المقبلة".واضاف أن "الكثير من القطوعات تم افتتاحها هذا اليوم، والقوات الامنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يعتدي عليها او يحاول التظاهر خارج الاماكن المخصصة".

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