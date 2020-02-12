بالتنسيق مع الصدريين.. القوات الأمنية تُعيد فتح جسر السنك وشوارع ببغداد

2020/02/12 | 12:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ محمد الجبوري في تطورٍ ميداني وأمني جديدين، أعادت القوات الأمنية فتح #جسر_السنك وساحتي الخلاني والوثبة، إضافة إلى شارعي الرشيد وأبي نؤاس، والطرق المؤدية إليهما بعد أشهر من […]

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