2020/02/12 | 12:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن اللواء 26 في الحشد الشعبي، الاربعاء، مشاركته في عملية ابطال العراق لتفتيش صحراء النخيب لملاحقة عن فلول داعش.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ,انه ” ضمن عمليات وطني العراق الأولى (أبطال العراق) شاركت قوات اللواء 26 للحشد الشعبي فجر اليوم بعملية تفتيش وتطهير صحراء كربلاء بدءا من منطقة النخيب المتاخمة لمحافظة الأنبار”،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 26 في الحشد يعلن مشاركته بعمليات “ابطال العراق” لتفتيش صحراء النخيب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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