2020/02/12 | 12:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، الأربعاء، ان عمليات ابطال العراق تسير وفق الخطة التي وضعتها العمليات المشتركة وتمتاز بمعالجة الأهداف المتحركة.وقال الحمداني وهو يشغل امر اللواء 11 في الحشد أيضا ان “المرحلة الأولى لعمليات ابطال العراق، وطني العراق الأولى التي تشارك فيها قطعات الحشد الشعبي اللواء 11، واللواء 26 بالإضافة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحمداني: عمليات ابطال العراق تسير وفق الخطة التي وضعتها العمليات المشتركة وتمتاز بمعالجة الأهداف المتحركة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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