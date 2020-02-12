شاهد بالصور: “التشهد الأخير”.. رحلة دامت لـ6 سنوات لتوثيق 120 مسجدا تاريخيا مهجورا في السعودية

2020/02/12 | 12:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعدت شبكة CNN، قصة عن رحلة “التشهد الأخير”، التي أطلقها مصور سعودي انتقل فيها على مدى 6 سنوات لتوثيق وتصوير نحو 120 مسجدا تاريخيا مهجورا في السعودية.وتحدث التقرير الذي تابعته “يس عراق”، عن مجموعة صور فوتوغرافية، تكمن تفاصيل جمالها في سكونها، وسورياليتها، وروحانيتها، لمساجد تاريخية تجدها على طرق مختلفة، تربط […]

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